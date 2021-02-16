В Ноябрьском СПИЦ-Центре закрыли отделение для лечения больных коронавирусом

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале закрыли еще один госпиталь для лечения больных коронавирусом. Речь идет об отделении на 120 коек, расположенном в окружном СПИД-Центре. Сейчас в нем нет необходимости.

Напоминаем, что госпиталь был открыт весной 2020 года. За это время в нем прошли лечение 644 человека с различной степенью тяжести заболевания. В их числе ямальские пациенты из Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, Тазовского и Пуровского районов, а также вахтовики.

Параллельно с этим в учреждении продолжали оказывать помощь пациентам с ВИЧ/СПИДом. Прием проводился врачами-инфекционистами. Были созданы выездные бригады, в состав которых вошли медицинские сотрудники, помощь людям оказывалась на дому и дистанционно.

Прием и госпитализация плановых пациентов начнется с 20 февраля, после генеральной дезинфекции. О возобновлении платной деятельности учреждения (медицинские осмотры, прием узких специалистов, лабораторные исследования) станет известно позднее.

Также в СПИД-Центре продолжает работу пункт вакцинации против коронавируса. Записаться на процедуру можно по телефону: 8 (3496) 42-80-45 или онлайн на портале «Госуслуги», а также на сайте Единой электронной регистратуры.

На сегодняшний день в округе развернуто 343 койки для пациентов с коронавирусом, занято из них - 298.

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