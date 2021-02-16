Число заболевших коронавирусом на Ямале на 16 февраля 2021 года увеличилось на 53 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Мария ЛЕНЦ

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 53 человека, с начала периода - 36 569.

Из общего числа болеющих госпитализирован 298 жителей, 19 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 7 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших не изменилось и составляет 393 человека.

Напоминаем, что в понедельник, 15 февраля, болезнь унесла жизнь 69-летнего мужчины из Ноябрьска.

Кроме того, за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 575 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 47 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 11; Салехарде, Надымском и Пуровском районах - 7; Муравленко - 6.

Далее идут: Тазовский район - 4; Губкинский - 3 и Ноябрьск - 2.

Всего в регионе было проведено 3 405 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 103 человека, за весь период - 34 095.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 13 233 человека с COVID-19, с начала периода - 4 099 323. Выздоровевших - 17 627, за весь период - 3 624 663. Умерших - 459, с начала периода - 80 979.