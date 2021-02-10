На Ямале закроют два отделения для пациентов с COVID-19

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале сворачивают два отделения и реорганизуют коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Так, полностью закрываются отделения, развернутые в Лабытнангской (20 коек) и Муравленковской (15 коек) городских больницах. Еще 10 коек сокращаются в Надымской центральной районной больнице. Это связано со снижением числа заболевших.

При необходимости пациенты Лабытнанги будут направляться на лечение в Салехардскую ОКБ, а пациенты Муравленко - в окружной СПИД-Центр Ноябрьска.

Отметим, что эпидемия постепенно идет на спад, что отражается и на загруженности коечного фонда. Сегодня в больницах Ямала свободно около 30 процентов мест.

-В последнее время мы наблюдаем уменьшение числа нуждающихся в госпитализации пациентов с COVID-19 и освобождение коечного фонда. Если сравнивать ситуацию с прошлой осенью, то потребность в госпитализации снизилась в шесть раз, - рассказала заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

В случае роста заболеваемости отделения вновь будут перепрофилированы для больных коронавирусом.

На сегодняшний день в регионе развернуто 469 коек, занято из них - 318. Резерв составляет 32,2 процента.

Напоминаем, что с декабря 2020 года в округе в полном объеме возобновлено оказание плановой помощи, а с января 2021 года - профосмотры и диспансеризации.

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