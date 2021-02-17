Число заболевших коронавирусом на Ямале на 17 февраля 2021 года увеличилось на 51 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 51 человека, с начала периода - 36 620.

Из общего числа болеющих госпитализировано 274 жителя, 18 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 7 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших не изменилось и составляет 393 человека.

Напоминаем, что в понедельник, 15 февраля, болезнь унесла жизнь 69-летнего мужчины из Ноябрьска. Во вторник, 16 февраля, летальных исходов не было.

Кроме того, за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 588 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 38 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 14; Пуровском районе - 7 и Муравленко - 5.

Далее идут: Салехард - 3; Ноябрьск, Губкинский и Лабытнанги - 2; Надымский, Ямальский и Приуральский районы - 2.

Всего в регионе было проведено 4 792 теста в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 97 человек, за весь период - 34 192.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 12 828 человек с COVID-19, с начала периода - 4 112 151. Выздоровевших - 17 919, за весь период - 3 642 582. Умерших - 467, с начала периода - 81 446.