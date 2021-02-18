В Тарко-Салинской ЦРБ свернули десять коек для пациентов с коронавирусом

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

На Ямале продолжает снижаться чило жителей, болеющих коронавирусом. По состоянию на 18 февраля зафиксировано всего лишь 50 случаев. В связи с этим в регионе постепенно сокращают количество коек, предназначенных для лечения ковид-пациентов.

Так, в инфекционном госпитале, расположенном на базе Акушерского отделения Тарко-Салинской ЦРБ, с 16 февраля были законсервированы еще 10 мест. Сейчас в стационаре продолжают работу 30 коек, часть из них - в реанимационных палатах.

Кроме того, уже законсервированы два отделения в Лабытнангской (20 коек) и Муравленковской (15 коек) городских больницах. Еще 10 коек сократили в Надымской центральной районной больнице. Также закрылось отделение на 120 коек, расположенное в Ноябрьском СПИД-Центре.