2020-07-29T19:59:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 июля 2020: коечный фонд отдают под оказание специализированной медпомощи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 30 июля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 июля 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 30 июля 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 30 июля 2020 года. Число заболевших COVID-19 на Ямале за день увеличилось на 115 человек. За весь период пандемии выявлено 10 78 инфицированных. Жертвами коронавируса стали еще два человека. Как сообщает опрештаб ЯНАО, за сутки в Новом Уренгое и Тарко-Сале скончались двое пациентов.

Фото: оперштаб ЯНАО

Фото: оперштаб ЯНАО

Выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов и 102 в населенных пунктах ЯНАО. Из общего числа болеющих госпитализирован 631 пациент, 15– в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 11 пациентов – на ИВЛ. 459 человек выздоровели (за весь период – 7 122).

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

На Ямале в больницах и госпиталях будет сокращено количество коек для пациентов с COVID-19. До 15 августа возобновится плановая помощь в поликлиниках. Если эпидобстановка будет ухудшаться, все койки в ковидные госпитали вернут назад для лечения больных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Специалисты Ямальского центра медицинской профилактики подготовили для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, памятки по дыхательной гимнастике.

В Новом Уренгое продолжаются рейды по торговым объектам, предприятиям общепита и бытового обслуживания. Все, кто прошел проверку контролеров, получают желтую наклейку, как знак того, что на предприятии соблюдают все требования Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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