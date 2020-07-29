На Ямале выявили 115 новых случаев COVID-19

Число заболевших COVID-19 на Ямале за день увеличилось на 115 человек. За весь период пандемии выявлено 10 78 инфицированных. Жертвами коронавируса стали еще два человека. Как сообщает опрештаб ЯНАО, за сутки в Новом Уренгое и Тарко-Сале скончались двое пациентов.

Фото: оперштаб ЯНАО

Выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов и 102 в населенных пунктах ЯНАО: в Новом Уренгое – 67, Губкинском – 13, Лабытнанги – 5, Ноябрьске – 4, Надыме – 4, Муравленко – 3, Салехарде – 2, п. Ханымей – 2 , в поселках Аксарка –и Харп – по 1.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Из общего числа болеющих госпитализирован 631 пациент, 15– в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 11 пациентов – на ИВЛ . 459 человек выздоровели (за весь период – 7 122).

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

- В округе отмечается снижение заболеваемости ковидными пневмониями. За последнюю неделю количество случаев уменьшилось на сотню. Также можно говорить о снижении темпов распространения инфекции почти на 20%. Это приводит к уменьшению заполненности коечного фонда, предназначенного для коронавирусных больных. Поэтому нами принято решение о частичном сокращении коечного фонда для пациентов с COVID-19 в Ноябрьске и Новом Уренгое, - сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Это даст возможность высвободить койки для оказания жителям этих городов специализированной медицинской помощи. Еще одна хорошая новость - с 3 августа мы планируем возобновить проведение медосмотров во всех медучреждениях региона.