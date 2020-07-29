На Ямале жертвами коронавируса стали еще два человека
На Ямале скончались два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.
- Вынуждены констатировать и летальные случаи. За сутки в Новом Уренгое и Тарко-Сале скончались двое пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, - пояснил глава регионального ведомства.
В результате жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 76 человека. За это время, как сообщает опрештаб ЯНАО, выявлено 10 788 заражений, из них 115 - за последние сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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