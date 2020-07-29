2020-07-29T11:29:23+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале жертвами коронавируса стали еще два человека

За сутки в Новом Уренгое и Тарко-Сале скончались двое пациентов
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале жертвами коронавируса стали еще два человека Фото: pixabay.comНа Ямале жертвами коронавируса стали еще два человека Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На Ямале скончались два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

- Вынуждены констатировать и летальные случаи. За сутки в Новом Уренгое и Тарко-Сале скончались двое пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, - пояснил глава регионального ведомства.

В результате жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 76 человека. За это время, как сообщает опрештаб ЯНАО, выявлено 10 788 заражений, из них 115 - за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Ямале 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале распространяют фейк о бесплатных жд-перевозках для бюджетников
Кандидаты на должность главы госстройнадзора ЯНАО выступили перед губернатором
Благоустройство набережной озера Лебяжье завершится к сентябрю
На Ямале жертвами коронавируса стали еще два человека
На Ямале проходит эксперимент по развитию изгородного оленеводства
В больницах Ямала сокращают количество коек для пациентов с COVID-19
В Новом Уренгое осудили стрелявшего в полицейского из незаряженного пистолета
Администрацию Муравленко обязали ликвидировать 22 свалки
Ямальские врачи разработали гимнастику для перенесших коронавирус
В Надыме велосипедист попал под колеса «УАЗа»
Жителей Салехарда учат, как противостоять мошенникам
Общественность Тарко-Сале контролирует процесс благоустройства города
На Аллее славы Ханымея устанавливают новые арт-объекты
Погода на Ямале 29 июля: дождь, местами - грозы
Реконструкция Обдорского музея завершится в декабре
Жительницу Лабытнанги дважды за день облапошили мошенники
В Губкинском капитально отремонтируют семь многоквартирников
На Ямале обсудили вопросы организации детского отдыха
В Ямальском районе открылся ягодный сезон
Салехардский комбинат наказали за гниющую рыбу