29 Июль 2020 2020-07-29T11:29:23+03:00

На Ямале жертвами коронавируса стали еще два человека Фото: pixabay.com

За сутки в Новом Уренгое и Тарко-Сале скончались двое пациентов

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На Ямале скончались два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сегодня, 29 июля, сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

- Вынуждены констатировать и летальные случаи. За сутки в Новом Уренгое и Тарко-Сале скончались двое пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, - пояснил глава регионального ведомства.

В результате жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 76 человека. За это время, как сообщает опрештаб ЯНАО, выявлено 10 788 заражений, из них 115 - за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU