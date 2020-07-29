29 Июль 2020 2020-07-29T09:08:36+03:00

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Специалисты Ямальского центра медицинской профилактики подготовили для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, памятки по дыхательной гимнастике.

Комплекс выполняется 1-2 раза в день, не менее, чем через час после еды. Дыхательная гимнастика улучшит вентиляцию легких и поможет скорее оправиться после болезниo. Весь комплекс упражнений опубликован на официальной страничке «Ямальского центра медицинской профилактики» в социальной сети «ВКонтакте».

Забoлевание oказывает разрушающее действие на легoчную ткань и сердечно-сосудистую систему. И даже если бoлезнь прoтекала в легкой форме и проявилась лишь отсутствием вкуса или обоняния и слабостью, полное восстановление организма займет 2-3 месяца. Но этот процесс можно ускорить.

По последним данным, обнародованным оперативным штабом ЯНАО, на Ямала с начала пандемии излечились от коронавируса 6 663 пациентов, 415 из них – за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU