В Новом Уренгое безопасные торговые точки получают «желтую метку»

29 Июль 2020 2020-07-29T15:14:41+03:00

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В Новом Уренгое продолжаются рейды по торговым объектам, предприятиям общепита и бытового обслуживания. Контролирующие органы определяют, как предприятия соблюдают требования Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса.

В июле проверено 617 торговых точек, составлено 39 протоколов об административном правонарушении на физических лиц за граждан, нарушающих масочный режим, а также 12 протоколов – в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в администрации Нового Уренгоя.

Кроме того, регулярные рейды проводят общественники «Народного контроля». Ими проверено 353 объекта. Все, кто прошел проверку контролеров, получают желтую наклейку, как знак того, что на предприятии соблюдают все требования Роспотребнадзора. Также информация заносится на электронную «Карту безопасных мест», которая доступна всем жителям города.

ИСТОЧНИК KP.RU