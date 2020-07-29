2020-07-29T15:14:41+03:00
Общество

В Новом Уренгое безопасные торговые точки получают «желтую метку»

«Народные контролеры» проверили 353 объекта
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое безопасные торговые точки получают «желтую метку» Фото: администрация Нового УренгояВ Новом Уренгое безопасные торговые точки получают «желтую метку» Фото: администрация Нового Уренгоя
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое продолжаются рейды по торговым объектам, предприятиям общепита и бытового обслуживания. Контролирующие органы определяют, как предприятия соблюдают требования Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса.

В июле проверено 617 торговых точек, составлено 39 протоколов об административном правонарушении на физических лиц за граждан, нарушающих масочный режим, а также 12 протоколов – в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили в администрации Нового Уренгоя.

Кроме того, регулярные рейды проводят общественники «Народного контроля». Ими проверено 353 объекта. Все, кто прошел проверку контролеров, получают желтую наклейку, как знак того, что на предприятии соблюдают все требования Роспотребнадзора. Также информация заносится на электронную «Карту безопасных мест», которая доступна всем жителям города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сквер Геологов в Ноябрьске к осени преобразится
В Лабытнанги раскрыли разбойное нападение на магазин
В Губкинском самые спортивные горожане борются за велосипед от главы города
В Новом Уренгое безопасные торговые точки получают «желтую метку»
В Муравленко посадили мужчину, сломавшего челюсть знакомому
В аэропорту Нового Уренгоя прошли тренировки спасателей
На Ямале распространяют фейк о бесплатных жд-перевозках для бюджетников
Кандидаты на должность главы госстройнадзора ЯНАО выступили перед губернатором
Благоустройство набережной озера Лебяжье завершится к сентябрю
На Ямале жертвами коронавируса стали еще два человека
На Ямале проходит эксперимент по развитию изгородного оленеводства
В больницах Ямала сокращают количество коек для пациентов с COVID-19
В Новом Уренгое осудили стрелявшего в полицейского из незаряженного пистолета
Администрацию Муравленко обязали ликвидировать 22 свалки
Ямальские врачи разработали гимнастику для перенесших коронавирус
В Надыме велосипедист попал под колеса «УАЗа»
Жителей Салехарда учат, как противостоять мошенникам
Общественность Тарко-Сале контролирует процесс благоустройства города
На Аллее славы Ханымея устанавливают новые арт-объекты
Погода на Ямале 29 июля: дождь, местами - грозы
Реконструкция Обдорского музея завершится в декабре
Жительницу Лабытнанги дважды за день облапошили мошенники
В Губкинском капитально отремонтируют семь многоквартирников
На Ямале обсудили вопросы организации детского отдыха
В Ямальском районе открылся ягодный сезон
Салехардский комбинат наказали за гниющую рыбу