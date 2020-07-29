В больницах Ямала сокращают количество коек для пациентов с COVID-19

29 Июль 2020 2020-07-29T10:44:50+03:00

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На Ямале в больницах и госпиталях будет сокращено количество коек для пациентов с COVID-19. Об этом заявил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков во время заседания регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. До 15 августа возобновится плановая помощь в поликлиниках.

Такое решение связано с сокращением числа больных COVID-19. Ежедневно число выздоровевших пациентов превышает количество вновь заболевших. Сегодня из 1570 коек заполнены около половины. Высвобождаемый коечный фонд будет отдан под оказание специализированной медпомощи.

Более 80% коечного фонда для больных коронавирусом находятся в Ноябрьске и Новом Уренгое – всего 1024 койки. Однако заняты около 40 процентов.

К 1 августа планируется свернуть более 300 коек, предназначенных для коронавирусных больных. Тем самым вернется полностью родильное отделение и хирургический корпус в Новом Уренгое. Освободив в Ноябрьске «Центр патриотического воспитания», удастся начать подготовку к призыву в этом году. На базе ноябрьской больницы также будут свернуты некоторые койки.

Кроме того, с 3 августа в медучреждениях Ямала возобновится возможность пройти медкомиссии, например, для приема на работу или получения водительского удостоверения.

- Если эпидобстановка будет ухудшаться, мы сможем вернуть все койки назад в ковидные госпитали для лечения больных, - сказал руководитель департамента.

Напомним, обязательный для жителей режим самоизоляции в ЯНАО продлен до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU