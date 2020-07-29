В больницах Ямала сокращают количество коек для пациентов с COVID-19
На Ямале в больницах и госпиталях будет сокращено количество коек для пациентов с COVID-19. Об этом заявил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков во время заседания регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. До 15 августа возобновится плановая помощь в поликлиниках.
Такое решение связано с сокращением числа больных COVID-19. Ежедневно число выздоровевших пациентов превышает количество вновь заболевших. Сегодня из 1570 коек заполнены около половины. Высвобождаемый коечный фонд будет отдан под оказание специализированной медпомощи.
Более 80% коечного фонда для больных коронавирусом находятся в Ноябрьске и Новом Уренгое – всего 1024 койки. Однако заняты около 40 процентов.
К 1 августа планируется свернуть более 300 коек, предназначенных для коронавирусных больных. Тем самым вернется полностью родильное отделение и хирургический корпус в Новом Уренгое. Освободив в Ноябрьске «Центр патриотического воспитания», удастся начать подготовку к призыву в этом году. На базе ноябрьской больницы также будут свернуты некоторые койки.
Кроме того, с 3 августа в медучреждениях Ямала возобновится возможность пройти медкомиссии, например, для приема на работу или получения водительского удостоверения.
- Если эпидобстановка будет ухудшаться, мы сможем вернуть все койки назад в ковидные госпитали для лечения больных, - сказал руководитель департамента.
Напомним, обязательный для жителей режим самоизоляции в ЯНАО продлен до 15 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU