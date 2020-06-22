2020-06-22T22:12:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 июня 2020: смертельные случаи в Новом Уренгое и новые места для лечения больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 23 июня 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 июня 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 23 июня 2020 Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 июня 2020: смертельные случаи в Новом Уренгое и новые места для лечения больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 23 июня 2020 года. На Ямале за период пандемии лабораторно подтвердили заболевание у 4 271 человека, из них 1862 выздоровели. За сутки выявили 140 случаев инфицирования. Жертвами COVID-19 стали еще два пациента из Нового Уренгоя. Это мужчины в возрасте 59 и 72-х лет. Оба были госпитализированы с острой внебольничной пневмонией. Число летальных исходов от 22 июня достигло 27.

По данным оперштаба ЯНАО, в населенных пунктах ЯНАО подтверждено 115 новых случаев заболевания. Инфекция подтвердилась у 79 новоуренгойцев – в этом городе самый большой прирост заболеваемости.

Число коек для больных с диагнозом коронавирус на Ямале увеличится до 1435. Дополнительные места для пациентов уже развернули в Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко. Кроме того, в городской больнице Губкинского будет также создано отделение для лечения COVID-19. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекции фиксируются в округе ежедневно. Вирус активно циркулирует в городах восточной части Ямала.

В Салехарде наблюдатели сдают тест на COVID-19. Исследование проходит в рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ. Во время процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ будут соблюдены все меры безопасности.

В Салехарде с 22 июня продолжили работу дежурные группы в детских садах «Бережок», «Брусничка», «Золотой ключик», «Кристаллик», «Росинка», «Снегурочка», «Рябинка», «Умка», «Улыбка», «Мозаика» и «Светлячок». Садики заработают на полную мощность после

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Часть врачей живет тут как в общежитии уже полтора месяца»: Репортаж из красной зоны Мариинской больницы
К Дню медика журналисты «КП» своими глазами увидели, как врачи изнывают от жары, как больные лежат на ИВЛ и узнали, как описывают свое состояние пациенты [фото, видео]
Новости 24
Число коек для пациентов с COVID-19 решено еще увеличить
На Ямале обследовали места гнездования уникальной популяции кречетов
В Лабытнанги возложили цветы к могилам ветеранов и к Монументу Славы
Жители Салехарда выберут логотип к 425-летию города
В Ноябрьском колледже оборудуют мастерские по компетенциям WorldSkills
Таркосалинцы привели в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной
На Ямале умерли 27 пациентов с коронавирусом
В Салехарде наблюдатели проходят тестирование на COVID-19
В одиннадцати детсадах Салехарда продолжили работу дежурные группы
Житель Губкинского попался на уловку мошенников, зная о их методах
Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в День памяти и скорби
Ямальцы в День памяти и скорби запустят кораблики Победы на Оби
В Надыме весь день будут звучать песни военных лет
Салехардцев просят не пугаться воя сирен
В Новом Уренгое иномарка разбилась о фонарный столб
В Ханымей пришло «Лето добрых дел»
Ямальцы зажгли «Свечу памяти» в 4 часа утра 22 июня
На ямальской трассе столкнулись два грузовика
В Ноябрьске выясняют причину пожара, из которого вынесли инвалида
Погода на Ямале 22 июня: почти повсеместно пройдут дожди
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 июня 2020 года составило 4131 человек
Детские сады и школы Салехарда приводят в порядок к новому учебному году
В Салехарде приступили к подготовке инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону
С какого числа начинается прием документов в ямальские ВУЗы в 2020 году?
Погода на Ямале 21 июня: дождливый день