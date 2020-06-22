Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 июня 2020: смертельные случаи в Новом Уренгое и новые места для лечения больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 23 июня 2020 года. На Ямале за период пандемии лабораторно подтвердили заболевание у 4 271 человека, из них 1862 выздоровели. За сутки выявили 140 случаев инфицирования. Жертвами COVID-19 стали еще два пациента из Нового Уренгоя. Это мужчины в возрасте 59 и 72-х лет. Оба были госпитализированы с острой внебольничной пневмонией. Число летальных исходов от 22 июня достигло 27.

По данным оперштаба ЯНАО, в населенных пунктах ЯНАО подтверждено 115 новых случаев заболевания. Инфекция подтвердилась у 79 новоуренгойцев – в этом городе самый большой прирост заболеваемости.

Число коек для больных с диагнозом коронавирус на Ямале увеличится до 1435. Дополнительные места для пациентов уже развернули в Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко. Кроме того, в городской больнице Губкинского будет также создано отделение для лечения COVID-19. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекции фиксируются в округе ежедневно. Вирус активно циркулирует в городах восточной части Ямала.

В Салехарде наблюдатели сдают тест на COVID-19. Исследование проходит в рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ. Во время процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ будут соблюдены все меры безопасности.

В Салехарде с 22 июня продолжили работу дежурные группы в детских садах «Бережок», «Брусничка», «Золотой ключик», «Кристаллик», «Росинка», «Снегурочка», «Рябинка», «Умка», «Улыбка», «Мозаика» и «Светлячок». Садики заработают на полную мощность после