2020-06-22T16:36:24+03:00
Общество

Число коек для пациентов с COVID-19 решено еще увеличить

Самой напряженной остается ситуация в Новом Уренгое
Анна Полякова
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Число коек для пациентов с COVID-19 решено еще увеличить Фото: yanao.ruЧисло коек для пациентов с COVID-19 решено еще увеличить Фото: yanao.ru
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Число коек для больных с диагнозом коронавирус на Ямале увеличится до 1435. Дополнительные места для пациентов уже развернули в Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко. Кроме того, в городской больнице Губкинского будет также создано отделение для лечения COVID-19.

Как отметил директор депздрава ЯНАО Сергей Новиков, новые случаи заболевания коронавирусной инфекции фиксируются в округе ежедневно. Вирус активно циркулирует в городах восточной части Ямала. Поэтому региону необходимо увеличивать число коек и создавать необходимый резерв. При этом вся экстренная медпомощь в автономном округе продолжает оказываться.

Самой напряженной, по данным оперштаба ЯНАО, остается ситуация в Новом Уренгое. Всего за время пандемии в городе заболели 1380 человек, выздоровели – 251. Здесь создали 80 дополнительных коек. Их развернули на базе двух стационарных отделений центральной горбольницы. Сейчас в городе развернуто всего 611 мест для лечения коронавируса в условиях стационара.

В Ноябрьске обсерватор, в котором раньше размещали контактных, переоборудован в инфекционный госпиталь для пациентов с легкими и средними формами заболевания. Нна площадях обсерватора в здании центра патриотического воспитания на этой неделе появится еще 100 мест для пациентов. В двух инфекционных госпиталях развернуто 358 коек. Речь идет о СПИД-Центре и Центральной горбольнице. За выходные в городе оборудовали 32 новые койки на базе стационарных отделений ЦГБ.

В городской больнице Муравленко 22 июня начало работу отделение по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести. Всего в отделении 40 коек, к 18-ти из которых подведен кислород. Создание специализированного инфекционного госпиталя – предупредительная мера. Пациенты с тяжелой степенью заболевания по-прежнему будут направляться в Ноябрьск.

В Губкинском с 1 июля также начнет работать специализированное инфекционное отделение для лечения коронавирусной инфекции. В нем будет 35 стационарных мест для пациентов. Оно будет развернуто на базе родильного отделения городской больницы. Все беременные будут направляться рожать в Ноябрьск. При возникновении экстренных ситуаций помощь будет оказываться в родильном зале в отделении гинекологии горбольницы.

Всего за время пандемии в округе подтвержден 4 271 случай COVID-19, 140 из них за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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