2020-06-22T10:54:47+03:00
Общество

В одиннадцати детсадах Салехарда продолжили работу дежурные группы

Садики заработают на полную мощность после окончания периода повышенной готовности
Анна Полякова
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В одиннадцати детсадах Салехарда продолжили работу дежурные группы Фото: salekhard.orgВ одиннадцати детсадах Салехарда продолжили работу дежурные группы Фото: salekhard.org
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В Салехарде с 22 июня продолжили работу дежурные группы в детских садах «Бережок», «Брусничка», «Золотой ключик», «Кристаллик», «Росинка», «Снегурочка», «Рябинка», «Умка», «Улыбка», «Мозаика» и «Светлячок».

Как пояснили в администрации ямальской столицы, такая возможность предоставлена детям работников, которые во время продления ограничительных мер бесперебойно продолжат свою трудовую деятельность, обеспечивая жизнедеятельность населения. Детские сады не заработают на полную мощность до окончания периода повышенной готовности в целях исключения риска распространения короновирусной инфекции.

В дежурные группы принимаются дети по утверждённому списку от работодателя, который подтверждает, что данный работник действительно будет находиться на рабочем месте, а не в удалённом дистанционном режиме. Дежурные группы по-прежнему формируются с соблюдением требования – не более 12 воспитанников в одной группе. Для малышей и сотрудников проводится «утренний фильтр», профилактические меры усилены.

Напомним, режим самоизоляции продлен до 30 июня включительно. Ямальцы продолжают жить в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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