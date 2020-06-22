2020-06-22T12:02:26+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале число заболевших коронавирусом возросло на 140

Инфекция подтвердилась у 4 271 человека
Анна Полякова
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На Ямале число заболевших коронавирусом возросло на 140 Фото: yanao.ruНа Ямале число заболевших коронавирусом возросло на 140 Фото: yanao.ru
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На Ямале за период пандемии лабораторно подтвердили заболевание коронавирусной инфекции у 4 271 человеку, из них 1862 выздоровели. За сутки выявили 140 случаев заболевания. Жертвами COVID-19 стали два пациента из Нового Уренгоя. Число летальных исходов от 22 июня достигло 27.

По данным оперштаба ЯНАО, в населенных пунктах ЯНАО подтверждено 115 новых случаев заболевания. Инфекция подтвердилась у 79 новоуренгойцев – в этом городе самый большой прирост заболеваемости. В Муравленко - 9 новых случаев инфекции, в Тарко-Сале –8, в Салехарде – 6, в Надыме – 5, в Губкинском –3 и по одному, в Пангодах, п. Уренгой , Ханымей, Пуровске и Тазовском.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 16, в Надымском районе –6, Губкинском – 2, в Тазовском районе –1. В стационарах лечение проходят 633 пациентов с COVID-19. Состояние большинства -удовлетворительное. 25 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 3 – в крайне тяжелом. 15 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. В четырнадцати лабораториях Ямала провели 202 338 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнили 3 373 теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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