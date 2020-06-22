В Салехарде наблюдатели проходят тестирование на COVID-19

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:06:44+03:00

Во время процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ будут соблюдены все меры безопасности

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В Салехарде наблюдатели сдают тест на COVID-19. Всего сегодня, 22 июня, проверили 117 человек. Тестирование проходит в рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.

- Все наблюдатели будут со справками, и это дополнительная гарантия того, что общероссийское голосование пройдёт абсолютно безопасно с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации, - комментирует председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.

Помимо участковой избирательной комиссии тестирование проходят и другие участники процесса. Всех их, а также голосующих обеспечат всем необходимым: перчатками, масками, санитайзерами, одноразовыми ручками. Напомним, во время процедуры голосования будут соблюдены все меры безопасности. Ежечасно помещения для голосования будут дезинфицировать, организуют обработку ручек на дверях и иных местах, на входе расстелят специальные антисептические коврики.

Любой избиратель сможет проголосовать, не выходя из дома. Об этом варианте салехардцы должны сообщить в территориальную избирательную комиссию. Члены избиркома придут к избирателю, не заходя в квартиру и соблюдая все меры предосторожности, передадут конверт с заявлением, бюллетенем для голосования, защитной маской, перчатками, одноразовой ручкой и антисептической салфеткой. Избиратель сможет опустить бюллетень в переносной ящик для голосования.

В Салехарде к 14 избирательным участкам дополнительно образованы пункты в здании аэропорта и окружной больницы. Досрочное голосование уже состоялось 18 июня в посёлке Пельвож, который относится к территории труднодоступных и отдалённых.

ИСТОЧНИК KP.RU