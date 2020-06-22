2020-06-22T11:52:04+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале умерли 27 пациентов с коронавирусом

Жертвой COVID-19 стали два новоуренгойца
Анна Полякова
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На Ямале умерли 27 пациентов с коронавирусом Фото: yanao.ruНа Ямале умерли 27 пациентов с коронавирусом Фото: yanao.ru
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На Ямале число летальных исходов от коронавируса 22 июня достигло 27. В Новоуренгойской больнице скончались два пациента с лабораторно подтвержденной инфекцией. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Мужчины в возрасте 59 и 72-х лет. Оба пациента были госпитализированы с острой внебольничной пневмонией. Как пояснили в опрештабе, у пациента 72-х лет заболевание осложнилось острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Неделю он провел на поддержке аппарата ИВЛ. Ухудшению состояния мог способствовать ряд хронических заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистая патология.

По данным оперштаба ЯНАО, за период пандемии в регионе лабораторно подтвердили заболевание у 4 271 человека, из них 1862 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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