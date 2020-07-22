Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 июля 2020: тюменские медики останутся в регионе еще на две недели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 23 июля 2020 года. За период пандемии в регионе зарегистрировано 9 831 случай COVID-19, из них 175 - за минувшие сутки.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Жертвами COVID-19 стали еще четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 летальных случаев среди пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За сутки выявлено 45 новых случаев COVID-19 среди вахтовиков и 130 у постоянных жителей региона.

Из общего числа болеющих 901 пациент госпитализирован с COVID,13 из них - в тяжелом состоянии, 5 пациентов – на ИВЛ. За сутки в 14 лабораториях провели 5 242 теста (за весь период – 336 423).

Фото: Оперштаб ЯНАО

Число выздоровевших за сутки - 342. Значительно больше, чем количество заболевших. За весь период на Ямале в результате лечения от коронавируса выздоровели без малого 5 тысяч человек.

Тюменские врачи продолжат помогать ямальским в борьбе с COVID-19. Командировка продлится еще на две недели.С 18 июня тюменские медики трудятся в Новоуренгойском моноинфекционном госпитале. Сейчас ситуация стабилизировалась, однако врачи отправятся домой через две недели. Об этом попросило руководство госпиталя.

На Ямале начинаются медицинские осмотры школьников, отправляющихся с 1 августа на отдых в детские оздоровительные лагеря. Тестирование на COVID-19 в обязательном порядке пройдут сопровождающие организованных групп и вожатые.