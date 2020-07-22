На Ямале число заболевших коронавирусом возросло на 175

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале за 22 июля. За сутки болезнь подтвердилась еще у 175 человек. В результате всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 9 831 случай COVID-19.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Жертвами COVID-19 стали еще четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 летальных случаев среди пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За сутки выявлено 45 новых случаев COVID-19 среди вахтовых рабочих из других регионов и 130 в населенных пунктах ЯНАО: в Муравленко – 45, Новом Уренгое – 32, Ноябрьске – 17, Тарко-Сале – 12, Салехарде – 6, п. Уренгой – 6, Губкинском –5, с. Яр-Сале – 3, Лабытнанги – 2 и по одному случаю заражения в поселках Пурпе и Пуровск.

Из общего числа болеющих 901 пациент госпитализирован с COVID,13 из них - в тяжелом состоянии, 5 пациентов – на ИВЛ. За сутки в 14 лабораториях провели 5 242 теста (за весь период – 336 423).

Фото: Оперштаб ЯНАО

- Число выздоровевших за сутки - 342. Значительно больше, чем количество заболевших. За что мы очень признательны нашим медикам. За весь период на Ямале в результате лечения от коронавируса выздоровели без малого 5 тысяч человек, - пояснила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.