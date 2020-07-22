2020-07-22T14:05:21+03:00
Общество

В Новом Уренгое мусорные контейнеры обрабатывают от коронавируса

Средство полностью безопасно для человека, но смертельно для вирусов
Анна Полякова
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В Новом Уренгое мусорные контейнеры обрабатывают от коронавируса Фото: администрация Нового УренгояВ Новом Уренгое мусорные контейнеры обрабатывают от коронавируса Фото: администрация Нового Уренгоя
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В Новом Уренгое продолжается санитарная обработка мест общего пользования. Сотрудники МЧС совместно с управляющими компаниями проводят дезинфекцию контейнерных площадок. Всего их в газовой столице около 500. Обработка каждой проходит раз в 10 дней. Такие работы летом проводятся регулярно, сообщает администрация города.

На эти цели выделено три машины. В бак каждой заливается более 3 тонн специального раствора, содержащим хлор – гипохлоридом натрия. Средство полностью безопасно для человека, но смертельно для вирусов. Оно распыляется со скоростью 4 метра в секунду.

Напомним, ранее силами МЧС дезинфицировали остановочные павильоны, детские и спортивные площадки.

К слову, по последним данным оперштаба ЯНАО, в Новом Уренгое за сутки выявлено – 32 новых случая коронавируса (за весь период – 3185, выздоровели – 915).

ИСТОЧНИК KP.RU

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