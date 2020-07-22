На Ямале дети, уезжающие в лагеря, пройдут тестирование на COVID-19
На Ямале начинаются медицинские осмотры школьников, отправляющихся с 1 августа на отдых в детские оздоровительные лагеря. Об этом рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Тестирование на COVID-19 в обязательном порядке пройдут сопровождающие организованных групп и вожатые.
Медосмотр и выдача справок будут организованы в зависимости от текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в конкретном муниципальном образовании: на дому, в условиях поликлиники, в Центрах здоровья детей.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», принято решение направить детей из особенно нуждающихся категорий населения в Краснодарский край. В августе 2020 года отдохнуть в детских оздоровительных лагерях смогут более 1500 ямальских детей. Все дети поедут на отдых за счёт округа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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