На Ямале умерли еще четыре пациента с коронавирусом
На Ямале жертвами COVID-19 стали еще четыре пациента новоуренгойской больницы с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Как рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова, самому молодому из них - 45 лет. Остальные пациенты старше пятидесяти. Течение болезни было тяжелым и осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 68 летальных случаев среди пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.
За сутки болезнь подтвердилась у 175 человек. В результате всего за период пандемии в регионе зарегистрирован 9 831 случай COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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