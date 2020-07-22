2020-07-22T10:18:38+03:00
Общество

Тюменские врачи продолжат помогать ямальским в борьбе с COVID-19

Командировка продлится еще на две недели
Анна Полякова
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Тюменские врачи продолжат помогать ямальским в борьбе с COVID-19 Фото: Фото ТГМУТюменские врачи продолжат помогать ямальским в борьбе с COVID-19 Фото: Фото ТГМУ
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Специалисты Тюменского государственного медицинского университета продолжат помогать ямальским коллегам в борьбе с COVID-19. Их командировка продлена ещё на две недели, сообщили в пресс-службе Тюменского государственного медицинского университета.

С 18 июня тюменские медики трудятся в Новоуренгойском моноинфекционном госпитале. В составе бригады — 26 человек: врачи, медсестры, педагоги, ординаторы, рассказали в оперштабе ЯНАО.

Сейчас ситуация стабилизировалась, однако врачи отправятся домой через две недели. Об этом попросило руководство госпиталя.

— Ни один наш пациент не был отправлен в реанимацию. Зато нескольких приняли из реанимации на долечивание, которое прошло успешно. Всех поставили на ноги, — с гордостью заявил промежуточные итоги командировки заместитель главврача Университетской многопрофильной клиники Тюменского ГМУ Дмитрий Верясов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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