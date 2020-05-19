2020-05-19T18:01:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 мая 2020: выплаты медикам под контролем, тесты без направления врача

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 20 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 мая 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 20 мая 2020 Фото: yanao.ru
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На Ямале на минувшие сутки подтверждено еще 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В результате всего за весь период пандемии выявлено 1806 случаев COVID-19. Основная часть заболевших (1270 случаев) переносит инфекцию в бессимптомной форме. Выздоровели от коронавируса 259 человек.

У жителей Ноябрьска и Салехарда появилась возможность пройти тестирование на выявления антител класса G (IgG) без направления врача. Такое исследование поможет узнать факт перенесенного заболевания COVID-19 даже у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у людей с бессимптомным или субклиническим течением инфекции.

Четыре гостиницы Ноябрьска выбраны местом изоляции вахтовиков, которые перед отправкой на смену пройдут карантин. Работники, прибывшие на вахту, привезли с собой справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Новоуренгойские спасатели продезинфицировали городские остановки. Масштабные работы по санитарной обработке общественных мест проводятся по всему Ямалу.

Прокуратура взяла на контроль выплаты ямальским медработникам, оказывающим помощь инфицированным COVID-19. Медикам перечислены причитающиеся им доплаты за март-апрель 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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