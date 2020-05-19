2020-05-19T12:26:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В отелях Ноябрьска разместили вахтовиков для проверки на коронавирус

Допуск к работе возможен только при двойном отрицательном результате тестирования
Анна Полякова
Поделиться:
В гостиницах Ноябрьска разместили вахтовиков для проверки на коронавирус Фото: noyabrsk-dobycha.gazprom.ruВ гостиницах Ноябрьска разместили вахтовиков для проверки на коронавирус Фото: noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Изменить размер текста:

Четыре гостиницы Ноябрьска выбраны местом изоляции вахтовиков, которые перед отправкой на смену пройдут 14-дневный карантин под пристальным контролем медиков. Работники, прибывшие на вахту, привезли с собой справки об отрицательном тесте на коронавирус.

После введения трехмесячного периода вахтования и дополнительных противоэпидемических мер ООО «Газпром добыча Ноябрьск» проводит первую смену вахтового персонала на месторождениях ЯНАО. На территории региона вахта заступит на работу 29 мая.

В изоляции вахтовики обеспечены средствами индивидуальной защиты и горячим питанием на весь период изоляции. На 12-й день обсервации будет проведен повторный тест на COVID-19. Допуск к работе будет возможен только при двойном отрицательном результате тестирования.

Доставка персонала от места обсервации до производственных объектов будет осуществляться на служебном транспорте с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ямальском районе началась вакцинация тундровиков
Парламент ЯНАО в режиме ВКС рассмотрит исполнение бюджета
Салехардские многодетные семьи получат земельные участки в микрорайоне Радужный
На Ямале водителю лодки, из-за которого погиб пассажир, дали срок
«Фантом» пришел на помощь «Пираньям» Ямалспаса
В отелях Ноябрьска разместили вахтовиков для проверки на коронавирус
В Пурпе летом трудоустроят больше школьников, чем обычно
В Тарко-Сале судят женщину за убийство пенсионера
Ямальцам рассказали о детском летнем отдыхе в прямом эфире Instagram
За неделю мошенники украли у ямальцев 4 миллиона рублей
В Лабытнанги из-за памперсов случилась коммунальная авария
В салехардских магазинах в два раза завышали цены на продукты
Новоуренгойские спасатели продезинфицировали городские остановки
Прокуратура взяла на контроль выплаты ямальским медработникам
Ямальцы примут участие в конкурсах и акциях «Зелёная весна»
В центре Салехарда появится новый сквер
В Новом Уренгое горели два жилых дома
На Ямале для оленеводов разработали памятку по подготовке к убойной кампании
Начались выплаты нуждающимся ямальским тундровикам двойных «кочевых»
Пуровчанка пыталась вернуть налог на доходы и нарвалась на мошенников