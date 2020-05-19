В отелях Ноябрьска разместили вахтовиков для проверки на коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T12:26:39+03:00

В гостиницах Ноябрьска разместили вахтовиков для проверки на коронавирус Фото: noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

Допуск к работе возможен только при двойном отрицательном результате тестирования

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Четыре гостиницы Ноябрьска выбраны местом изоляции вахтовиков, которые перед отправкой на смену пройдут 14-дневный карантин под пристальным контролем медиков. Работники, прибывшие на вахту, привезли с собой справки об отрицательном тесте на коронавирус.

После введения трехмесячного периода вахтования и дополнительных противоэпидемических мер ООО «Газпром добыча Ноябрьск» проводит первую смену вахтового персонала на месторождениях ЯНАО. На территории региона вахта заступит на работу 29 мая.

В изоляции вахтовики обеспечены средствами индивидуальной защиты и горячим питанием на весь период изоляции. На 12-й день обсервации будет проведен повторный тест на COVID-19. Допуск к работе будет возможен только при двойном отрицательном результате тестирования.

Доставка персонала от места обсервации до производственных объектов будет осуществляться на служебном транспорте с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU