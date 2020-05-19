2020-05-19T09:05:22+03:00
Общество

Прокуратура взяла на контроль выплаты ямальским медработникам

Всем медика, оказывающим помощь инфицированным COVID-19, перечислены причитающиеся им доплаты за март-апрель 2020 года
Анна Полякова
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Прокуратура взяла на контроль выплаты ямальским медработникам Фото: prokyanao.ruПрокуратура взяла на контроль выплаты ямальским медработникам Фото: prokyanao.ru
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Прокуратура ЯНАО взяла на контроль своевременность начисления соцвыплат медработникам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Ямало-Ненецком автономном округе медицинским работникам предоставляется одна региональная и две федеральные социальные выплаты, пояснили в региональном ведомстве.

Сейчас всем работникам учреждений здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь инфицированным COVID-19 гражданам и лицам из группы риска заражения находящимся, перечислены причитающиеся им доплаты за март-апрель 2020 года.

Губернатор автономного округа проинформирован прокуратурой округа о необходимости усиления контроля в указанной сфере для того, чтобы медики выплаты за май 2020 года вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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