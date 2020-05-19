Прокуратура взяла на контроль выплаты ямальским медработникам
Прокуратура ЯНАО взяла на контроль своевременность начисления соцвыплат медработникам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Ямало-Ненецком автономном округе медицинским работникам предоставляется одна региональная и две федеральные социальные выплаты, пояснили в региональном ведомстве.
Сейчас всем работникам учреждений здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь инфицированным COVID-19 гражданам и лицам из группы риска заражения находящимся, перечислены причитающиеся им доплаты за март-апрель 2020 года.
Губернатор автономного округа проинформирован прокуратурой округа о необходимости усиления контроля в указанной сфере для того, чтобы медики выплаты за май 2020 года вовремя.
ИСТОЧНИК KP.RU