2020-05-19T16:16:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Салехарде и Ноябрьске можно провериться на коронавирус без направления врача

Исследование поможет узнать факт перенесенного заболевания
Анна Полякова
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В Салехарде и Ноябрьске можно пройти тест на COVID-19 без направления врача Фото: yanao.ruВ Салехарде и Ноябрьске можно пройти тест на COVID-19 без направления врача Фото: yanao.ru
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У жителей Ноябрьска и Салехарда появилась возможность пройти тестирование на выявления антител класса G (IgG) без направления врача. Такое исследование поможет узнать факт перенесенного заболевания COVID-19 даже у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования, а также у людей с бессимптомным или субклиническим течением коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Результат теста может быть положительным, отрицательным или сомнительным. Первый говорит о том, что антитела есть, а значит, у пациента COVID в текущей форме или имевший место вирус. Отрицательный – антител нет либо заболевание протекает на раннем периоде. Антитела начинают вырабатываться на 4-7 день с начала заболевания. Сомнительный результат можно трактовать как то, что пациент заболел недавно и у него низкий уровень антител, в этом случае необходимо будет сделать тест на коронавирус, а не на антитела. П

ройти тест можно в лаборатории «INVITRO». Результаты станут известны через 2-4 рабочих дня с даты забора материала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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