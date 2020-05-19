2020-05-19T11:34:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале 18 мая 2020 года возросло на 58

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 19 мая 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале 18 мая 2020 года возросло на 58 Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале 18 мая 2020 года возросло на 58 Фото: yanao.ru
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На Ямале подтверждено еще 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на 19 мая 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО, за весь период пандемии в регионе выявлено 1806 случаев COVID-19. Основная часть заболевших (1270 случаев) переносит инфекцию в бессимптомной форме. Выздоровели от коронавируса 259 человек, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 37 новых случаев заболевания: в Новом Уренгое –22, в Салехарде – 9, в Ноябрьске – 5, в Харпе – 1.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО выявлен 21 заболевший COVID-19: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 11, в Пуровском районе – 4, в Ямальском и Надымскиом районах – по 2, на предприятии в районе Ноябрьска - 1 и один вахтовик из Якутии проходят лечение в Ноябрьске.

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

В стационарах лечение проходят 396 пациентов с COVID-19. Состояние большинства удовлетворительное. 11 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 12 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечится 1145 заболевших.

В округе сохраняется высокий уровень заболеваемости внебольничными пневмониями. За минувшие сутки зарегистрирован 41 новый случай. 40 заболевших госпитализированы. У пятерых диагноз сопровождается коронавирусной инфекцией. За сутки выписаны с выздоровлением за сутки 9 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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