Число заболевших коронавирусом на Ямале 18 мая 2020 года возросло на 58

На Ямале подтверждено еще 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на 19 мая 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО, за весь период пандемии в регионе выявлено 1806 случаев COVID-19. Основная часть заболевших (1270 случаев) переносит инфекцию в бессимптомной форме. Выздоровели от коронавируса 259 человек, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 37 новых случаев заболевания: в Новом Уренгое –22, в Салехарде – 9, в Ноябрьске – 5, в Харпе – 1.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО выявлен 21 заболевший COVID-19: на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 11, в Пуровском районе – 4, в Ямальском и Надымскиом районах – по 2, на предприятии в районе Ноябрьска - 1 и один вахтовик из Якутии проходят лечение в Ноябрьске.

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

В стационарах лечение проходят 396 пациентов с COVID-19. Состояние большинства удовлетворительное. 11 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 12 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечится 1145 заболевших.

В округе сохраняется высокий уровень заболеваемости внебольничными пневмониями. За минувшие сутки зарегистрирован 41 новый случай. 40 заболевших госпитализированы. У пятерых диагноз сопровождается коронавирусной инфекцией. За сутки выписаны с выздоровлением за сутки 9 пациентов.