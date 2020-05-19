2020-05-19T09:15:56+03:00
Общество

Новоуренгойские спасатели продезинфицировали городские остановки

Масштабные работы по санитарной обработке общественных мест проводятся по всему Ямалу
Анна Полякова
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Новоуренгойские спасатели продезинфицировали городские остановки Фото: 89.mchs.gov.ruНовоуренгойские спасатели продезинфицировали городские остановки Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Новом Уренгое прошла дезинфекция остановок общественного транспорта, для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди местных жителей. Работой занимались представители «Уренгойгорводоканал» и сотрудники пожарно-спасательного отряда.

В ГУ МЧС России по ЯНАО, напомнили, что по всему Ямалу, как и в стране в целом, проводятся масштабные работы по санитарной обработке мест массового скопления людей - общественного транспорта, автобусных остановок, торговых предприятий.

Специальную обработку проводят во всех подразделениях МЧС России. В ведомстве введен режим строгого соблюдения профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется специальной обработке зданий, служебных помещений, гаражных боксов и спецтранспорта, регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами

Такие меры объясняются тем, что пожарно-спасательные части и органы управления МЧС России находятся в режиме повышенной готовности, круглосуточно реагируя на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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