Новоуренгойские спасатели продезинфицировали городские остановки

19 Май 2020 2020-05-19T09:15:56+03:00

Масштабные работы по санитарной обработке общественных мест проводятся по всему Ямалу

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое прошла дезинфекция остановок общественного транспорта, для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди местных жителей. Работой занимались представители «Уренгойгорводоканал» и сотрудники пожарно-спасательного отряда.

В ГУ МЧС России по ЯНАО, напомнили, что по всему Ямалу, как и в стране в целом, проводятся масштабные работы по санитарной обработке мест массового скопления людей - общественного транспорта, автобусных остановок, торговых предприятий.

Специальную обработку проводят во всех подразделениях МЧС России. В ведомстве введен режим строгого соблюдения профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется специальной обработке зданий, служебных помещений, гаражных боксов и спецтранспорта, регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами

Такие меры объясняются тем, что пожарно-спасательные части и органы управления МЧС России находятся в режиме повышенной готовности, круглосуточно реагируя на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU