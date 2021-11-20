Коронавирус на Ямале. Последние новости на 20 ноября 2021 года: проверка соблюдения антиковидных мер

Последние новости о коронавирусе на Ямале. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют новое количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 141 человека, из них 15 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 56 947 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 773 человека, из них 91 находится в тяжелом состоянии, 21 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе непростая, в связи с этим контрольные группы продолжают патрулировать общественные места. Они следят за соблюдением масочного режима и проверяют, выполняют ли предприниматели новые правила работы с QR-кодами. В Салехарде на нарушениях попались уже несколько заведений.

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечился 81 человек, с начала пандемии - 51 864.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 37 156 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 439 (6,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 257 068 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 37 004 человека, с начала пандемии - 7 956 254. Также за сутки зафиксировано 1 254 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 261 589 человек.