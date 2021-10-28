На Ямале создадут контрольные группы, которые будут следить за соблюдением антиковидных мер

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале прошло заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. Также в нем приняли участие члены правительства, руководитель регионального Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко, главы муниципалитетов и исполнительных органов власти и представители правоохранительных органов.

В первую очередь на заседании было решено усилить контроль за соблюдением эпидемиологических требований и правил самоизоляции для заболевших и контактных.

По словам Людмилы Нечепуренко, на период подъема заболеваемости управление будет работать круглосуточно.

В свою очередь Дмитрий Артюхов поддержал необходимость усиления контроля и поставил задачу создать в каждом муниципалитете контрольные группы с участием представителей Роспотребнадзора, правоохранительных органов и средств массовой информации, а также увеличить частоту рейдов. Особый контроль губернатор поручил обеспечить за соблюдением эпидемиологических требований юридическими лицами.

Также на заседании было сказано, что за последнюю неделю Ямал двукратно превышает общероссийский показатель по уровню тестирования населения: в округе он составляет более 800 исследований на 100 тысяч человек.

Что касается вакцинации, то план по иммунизации населения выполнен на 57 процентов.