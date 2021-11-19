В Салехарде заведение общепита впустило посетителя без QR-кода

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде контрольные группы продолжают проверять общественные места на соблюдение антиковидных мер. По сообщению районной администрации, рейды прошли в трех заведениях общепита и десяти объектах торговли.

- По итогам проверки выявлены нарушения соблюдения режима работы с QR-кодами в одном из заведений общепита. Проверяющими составлены акты о нарушении, произведена фотофиксация. Меру наказания решит суд, - добавили в мэрии.

Напоминаем, что при выявлении нарушений юридическим лицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей, физическим лицам - от 1 до 30 тысяч рублей.

Также контролеры проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Нарушений не выявлено.