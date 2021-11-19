Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 ноября 2021 года: скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 822 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрирован 141 новый случай заболевания. На данный момент 773 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 91 из них - в тяжелом состоянии, 21 - находится на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 37 156 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 439 (6,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 257 068 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 37 004 человека, с начала пандемии - 7 956 254. Также за сутки зафиксировано 1 254 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 261 589 человек.