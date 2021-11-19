Коронавирус на Ямале, последние новости на 19 ноября 2021 года: заразился 141 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 141 человека. С начала периода количество заболевших достигло 56 947.

Из общего числа болеющих 773 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 91 из них - в тяжелом состоянии, 21 - находится на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 822 человека.

Также за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 127. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 126 заражений COVID-19, за весь период - 48 820.

Выздоровел за последние сутки 81 человек, с начала пандемии - 51 864.

За последние сутки в России выявлено 37 156 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 439 (6,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 257 068 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 37 004 человека, с начала пандемии - 7 956 254. Также за сутки зафиксировано 1 254 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 261 589 человек.