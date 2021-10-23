Коронавирус на Ямале. Последние новости на 23 октября 2021 года: 97% пациентов, болеющих в тяжелой форме, не вакцинировались

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 128 человек, из них 22 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 52 965 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 818 человек, из них 111 находятся в тяжелом состоянии, 25 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется. Согласно анализу данных, количество пациентов с тяжелой формой заболевания увеличилось в два раза. Также регистрируется рост числа заболевших моложе 30 лет, тяжело переносящих болезнь.

- Мы проанализировали статистику по заболевшим за октябрь. У всех, кто поставил прививку, заболевание протекало легко, госпитализация требовалась в исключительных случаях. А 97% пациентов, оказавшихся на больничной койке с тяжелым течением болезни, не вакцинированы. Это очень большая и говорящая цифра, дающая право делать выводы об эффективности российских вакцин от коронавируса, - сообщил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Начиная с 22 октября, в Салехарде частично приостановлена плановая медпомощь. Это связано с повышенной заболеваемостью коронавирусом.

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечились 49 человек, с начала пандемии - 50 192.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлен 37 141 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 397 (9,1%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 168 305 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 25 453 человека, с начала пандемии - 7 117 060. Также за сутки зафиксировано 1 064 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 228 453 человека.