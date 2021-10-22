Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 октября 2021 года увеличилось на 128 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 128 человек. С начала периода количество заболевших достигло 52 965.

Из общего числа болеющих 818 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 111 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 731 человек.

Также за сутки выявлено 22 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 773. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 106 заражений COVID-19, за весь период - 45 192.

Выздоровели за последние сутки 49 человек, с начала пандемии - 50 192.

За последние сутки в России выявлен 37 141 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 397 (9,1%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 168 305 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 25 453 человека, с начала пандемии - 7 117 060. Также за сутки зафиксировано 1 064 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 228 453 человека.