Число умерших от коронавируса на Ямале на 22 октября 2021 года увеличилось на три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончался 731 северянин.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 128 новых случаев заболевания. На данный момент 818 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 111 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлен 37 141 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 397 (9,1%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 168 305 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 25 453 человека, с начала пандемии - 7 117 060. Также за сутки зафиксировано 1 064 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 228 453 человека.