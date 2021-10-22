На Ямале 97% пациентов, болеющих коронавирусом в тяжелой форме, не вакцинировались

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На Ямале провели анализ сведений по заболеваемости коронавирусом. Так, количество пациентов с тяжелой формой заболевания увеличилось в два раза. В том числе регистрируется рост числа заболевших моложе 30 лет, тяжело переносящих болезнь.

Привитые пациенты чаще переносят заболевание в легкой или средней форме, проходя лечение амбулаторно. Лишь 3% от общего числа заболевших были вакцинированы и лежали в стационаре. Это люди старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями, при этом после вакцинации прошло более 5-6 месяцев.

На сегодняшний день в реанимационных отделениях региона тяжелых пациентов, прошедших вакцинацию, - единицы. Это еще раз подтверждает эффективность вакцинации.

- Мы проанализировали статистику по заболевшим за октябрь. У всех, кто поставил прививку, заболевание протекало легко, госпитализация требовалась в исключительных случаях. 97% пациентов, оказавшихся на больничной койке с тяжелым течением болезни, не вакцинированы. Это очень большая и говорящая цифра, дающая право делать выводы об эффективности российских вакцин от коронавируса, - сообщил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.