В Салехарде частично приостановлена плановая медпомощь Фото: Ольга Крыльцова

Начиная с 22 октября, в Салехарде частично приостановлена плановая медпомощь. Это связано с повышенной заболеваемостью коронавирусом.

- С 22 октября приостановлено оказание плановой медпомощи в дневном терапевтическом стационаре, в отделении спортивной медицины и в отделении медицинской реабилитации (за исключением оказания помощи пациентам, перенесших COVID-19). Также приостановлен прием у пульмонолога, гематолога, нефролога, ревматолога и ангиохирурга. В центре здоровья СОКБ приостановлено проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной для переболевших COVID-19, - рассказали в медучреждении.

При этом все медицинские освидетельствования и осмотры по адресу: ул. Артеева, 22 продолжаются в полном объеме. Все специалисты, кроме вышеперечисленных, продолжают оказание плановой помощи.

Также с 22 октября, в связи с ремонтом, флюорография проводится в кабинете № 414, но по направлению врача.