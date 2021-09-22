Ноябряне жалуются на невыносимую духоту в городской больнице

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Жители Ноябрьска жалуются на духоту, царящую в помещении городской больницы. Пост об этом появился в одном из городских пабликов 21 сентября.

- Находится в очереди в помещении очень душно. Из-за отсутствия притока воздуха люди обмахиваются тем, что есть под рукой. Почему в лечебном учреждении, тем более в нынешних реалиях, не работает приточно-вытяжная вентиляция? Приходится открывать окна, чтобы была хоть какая-то циркуляция. Зачем на этом экономить, ведь только ожидание к врачу обычно занимают минимум целый час, - вопрошает местный житель.

В комментариях горожане поддержали земляка в его недовольстве, также добавив, что подобная ситуация и в детской поликлинике.

Позже на пост отреагировали представители Ноябрьской ЦГБ. Они сообщили, что вытяжная система рассчитана на кабинеты, санузлы и частично коридоры.

- Дополнительно выполняются периодические проветривания в соответствии с требованиями санитарных правил, - добавили в больнице.