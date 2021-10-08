Фото: Ноябрьская ЦГБ

Жители Ноябрьска жалуются на нехватку медицинских расходников в городской больнице. Все началось с поста одной из горожанок, опубликованного в паблике «Злой Ноябрянин».

- Была с сыном-инвалидом в нашей больнице у хирурга. Провели небольшое оперативное вмешательство, затем сказали подойти на следующий день и принести с собой пластырь и мазь «Левомеколь». На мое недоумение в медучреждении ответили ,что в больнице ничего нет. Как так-то?! Мазь, которая стоит сто рублей. Про пластырь вообще молчу, - написала ноябрянка.

В комментариях большинство жителей сообщили, что также оказывались в подобной ситуации.

- В гинекологии одноразовые пеленки жмут, а вы тут про лейкопластырь и «Левомеколь», - рассказала Диана.

- Муж тоже на перевязки ходит со всем своим, «Левомеколь в том числе, - сообщила Юлиана.

- Вы как вчера родились, это уже так давно, с собой все приносишь, - добавила Вероника.

А по словам горожанки Елены, в травматологическом отделении наблюдается дефицит ампул с обезболивающим. Лекарства не хватает на всех пациентов, при этом многие лежат после серьезных операций.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в пресс-службе Ноябрьской ЦГБ, перевязка данному пациенту была проведена с использованием мази «Офломелид» и пластыря в рулоне. При проведении повторной перевязки возможно использование раствора «Аквазан» и того же пластыря в рулоне. Все это имеется в медучреждении.

- Полагаем, что купить мазь «Левомеколь» и пластырь было предложено для удобства самого пациента, - добавили в больнице.

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