«Нет даже корвалола»: жительница Лабытнанги пожаловалась на отсутствие лекарств в ковидном стационаре

В городской больнице сообщили, что пациенты получают всю необходимую терапию по показаниям Фото: Ольга Крыльцова

Жители Лабытнанги продолжают жаловаться на работу городских медучреждений. На этот раз под раздачу попал ковидный стационар городской больницы. По словам местной жительницы Алены, в госпитале нет даже элементарного корвалола, не говоря уже о других лекарствах.

- Уважаемая больница, объясните мне, почему у вас нет лекарств? Пациент жалуется на боли в сердце, а у вас даже нет корвалола. Ковидный стационар, вы лечите только от коронавируса? А то, что у пациента есть сопутствующие заболевания, вас не волнует? - написала разгневанная горожанка в паблике «Лабытнанги Info».

В комментариях местные жители разделились на два лагеря: одни утверждали, что отсутствие лекарств недопустимо, а другие не видели в этом ничего предосудительного, и советовали родственникам самим принести необходимые препараты.

Что касается медучреждения, то его представители оказались не согласны с данной жалобой. В городской больнице сообщили, что пациенты отделения обеспечены всеми необходимыми препаратами, входящими в стандарты лечения как новой коронавирусной инфекции, так и сопутствующей патологии. Однако корвалол не входит ни в один стандарт лечения, поэтому его и не было в госпитале.

- Пациенты получают всю необходимую терапию по показаниям, - добавили в медучреждении.

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