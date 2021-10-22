В Надыме пациенты городской больницы жалуются на закрытые двери межу корпусами детской и взрослой поликлиник

Фото: Надымская городская больница

Жители Надыма продолжают возмущаться работой соцучреждений. Несколько дней назад горожане негодовали из-за нового режима питания в детских садах. По словам родителей малышей, ужин в дошкольном учреждении перенесли на более позднее время, из-за чего дети просто не успевают его съест и ходят голодными с обеда.

Теперь надымчане наперебой обсуждают в соцсети работу городской больницы. А началось все с поста местной жительницы, написанной в паблике «Злой и добрый надымчанин».

- Я - многодетная мать, мне приходится ездить в больницу не с одним ребенком. Вход между детской и взрослой поликлиникой закрыт на ключ, тогда как анализы нужно сдавать во взрослой. Поэтому приходится одевать детей, потом снова раздевать, а еще детские вещи во взрослой поликлинике не принимают. Хорошо, что переноска была с собой, сложила все туда, а то, наверное, пришлось бы в зубы брать! Где логика? При этом сам медперсонал свободно ходит, открывая и закрывая дверь. Неужели нельзя логично выстроить работу? - задается вопросом женщина.

В комментариях горожане поддержали землячку, написав, что и сами не понимают таких правил.

- Эту логику с одеждой я вообще не понимаю. Приводила ребенка на ЭКГ, естественно, через вход взрослой поликлиники. И у меня отказались брать детскую одежду, - написала Ольга.

- Очень неудобно. Тогда бы во взрослой поликлиники принимали детскую одежду. Недоработки какие-то, - соглашается Олеся.

- Я на днях пошла сдавать с ребенком анализы, двери были открыты. Вернулись обратно в детскую, дверь уже закрыта. Простояли минут 15, пока нам не открыли, - рассказала Наталья.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в Надымской районной больнице, с сотрудниками гардеробов взрослой поликлиники и стационара была проведена разъяснительная работа. Теперь проблем с приемом одежды не возникнет.

Также в медучреждении объяснили, по какой причине закрыта дверь между корпусами.

- В связи с сохраняющейся сложной эпидситуацией, входные двери между взрослой и детской поликлиникой будут закрыты для пациентов до стабилизации обстановки. Для снижения риска контактов детей с больными во взрослой поликлинике, рекомендуем проходить на лечение через стационар, на входе в который предусмотрен пеленальный столик, - сообщили в больнице.