QR-код, ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании: на Ямале ужесточили правила посещения общественных мест

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора

С каждым днем на Ямале обострятся ситуация с коронавирусом. Для борьбы с болезнью в регионе разворачивают дополнительные койки, приостанавливают оказание плановой медпомощи, ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан и регулярно завозят вакцины, чтобы привиться от инфекции могли все желающие. А режим повышенной готовности продлили до 31 декабря.

Однако, как показала практика, принятых мер пока недостаточно для стабилизации эпидобстановки. В связи с этим власти решили ввести систему пропуска по QR-коду. Без его наличия посещение общественных мест становится невозможным. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора № 29-ПГ и приняты 21 октября.

- С 25 октября для посещения ряда заведений и массовых мероприятий необходимо наличие действующего сертификата или QR-кода о вакцинации. Также подойдет медицинский документ или QR-код о перенесенном заболевании не более шести месяцев назад. Еще можно предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три дня до посещения. Данные требования распространяются только на совершеннолетних граждан, - рассказали в Правительстве регионе.

Список мест, которые можно посетить только при наличии одного из указанных документов: детские развлекательные центры и игровые комнаты, организации и предприятия общественного питания, фитнес-центры, салоны красоты, солярии, бани и сауны, бассейны, кинотеатры, театры и иные досуговые заведения. Изменения также касаются и различных общественных обсуждений, мероприятий в сфере молодежной политики, физкультурных и спортивных событий.

Контроль за наличием указанных документов у посетителей обеспечат органы государственной власти, местного самоуправления, организации и предприниматели.