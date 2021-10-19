На Ямале приостанавливают оказание плановой медицинской помощи

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На Ямале усложняется ситуация с распространением коронавируса. В связи с этим в округе разворачиваются дополнительные койки для лечения пациентов и частично приостанавливают оказание плановой медпомощи. Это связано с тем, что часть врачей вновь перенаправлена на усиление инфекционной службы

Так, приостанавливается оказание плановой стационарной помощи в Ноябрьской ЦГБ и оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара.

В Губкинской ГБ приостанавливается оказание плановой стационарной помощи. Исключение составляют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими, ревматологическими заболеваниями и беременные. Также приостанавливается оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи и медицинской помощи в условиях дневного стационара.

В Салехардской окружной больнице приостанавливается оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара и отделения медицинской реабилитации. Исключение составляют пациенты, перенесшие коронавирус. И оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи врачей специалистов: пульмонолога, гематолога, нефролога, ревматолога, ангиохирурга, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в Центре здоровья окружной больницы.

В Тарко-Салинской ЦРБ приостанавливается проведение профилактических осмотров несовершеннолетних.