На Ямал доставили крупную партию вакцин от коронавируса

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямал поступила очередная партия вакцин против коронавируса. На склад Ямальского СПИД-Центра доставили 780 комплектов доз препарата «КовиВак» и 4 200 комплектов доз «Спутник V». В ближайшее время их распределят по медицинским учреждениям округа.

- На Ямале созданы все условия для вакцинации населения: сформирован достаточный запас препаратов, вакцина продолжает поступать на регулярной основе, в прививочных пунктах созданы комфортные условия для прохождения иммунизации, а прививочные бригады выезжают на предприятия для вакцинации трудовых коллективов, - рассказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ЯНАО Людмила Волова.

Напоминаем, что в регионе оборудовано 79 пунктов вакцинации. На сегодняшний день 187 363 жителя региона привились первым компонентом вакцины, а 177 624 - двумя.