На Ямале развернули почти тысячу коек для больных коронавирусом

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале осложняется ситуация с коронавирусом, из-за этого в регионе разворачивают дополнительные койки. Так, на прошлой неделе 66 новых мест появилось в Новом Уренгое, в Тарко-Сале -10 и в Надыме - 30. А на этой неделе оборудовали еще 80 коек, из них 40 - в Новом Уренгое, 30 - в Ноябрьске и 10 - в Муравленко.

Всего в округе развернуто 984 койки. Это 30% от общего коечного фонда различных профилей в медорганизациях.

Также напоминаем, что в Губкинском, Салехарде, Ноябрьске и Тарко-Сале частично прекращена плановая медпомощь. Это связано с тем, что большинство медиков пришлось перевести на усиление инфекционной службы.

- Мы отмечаем, что более 50% пациентов на госпитализации - это лица моложе 40 лет. На Ямале вакцинировались только 45% взрослого населения и это основная причина роста заболеваемости в четвертую волну. Сегодня доступность плановой помощи зависит от каждого из нас, сейчас мы вновь вынуждены бросить все силы на борьбу с коронавирусом. В то же время призываем ямальцев помочь медикам, соблюдать элементарные меры безопасности: носить маску в людных местах и соблюдать социальную дистанцию, при отсутствии противопоказаний - пройти вакцинацию и ревакцинацию, - сообщил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.