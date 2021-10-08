На Ямале ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан

Исключение возможно для тех лиц, у кого имеются медицинские противопоказания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале ввели обязательную вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан. Соответствующее решение принял региональный Роспотребнадзор, проанализировав эпидситуацию.

Речь идет о работниках медицинских организаций, сферы образования, в том числе дополнительного, учреждений физкультуры и спорта, учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений. Также нововведения коснулись лиц, занятых в сфере обслуживания населения: сотрудники банков, почты, объектов торговли и общественного питания, гостиниц, парикмахерских, прачечных и.т.д. Кроме того, обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления.

Что касается вахтовых работников, то они обязаны предоставить сертификат о вакцинации, зарегистрированный в установленном порядке на портале Госуслуг.

Если работник не имеет прививки, его отстранят от работы и переведут на дистанционный режим. Исключение возможно для тех лиц, у кого имеются медицинские противопоказания.

Напоминаем, что сейчас на Ямале развернуто 79 пунктов вакцинации. Для удобства жителей они расположены не только в медицинских учреждениях, но и в объектах культуры, спорта и в крупных торговых комплексах.

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