На Ямале режим повышенной готовности продлили до конца года

Соответствующие изменения уже внесены в постановлении губернатора Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале режим повышенной готовности продлен до 31 декабря 2021 года. Соответствующие изменения уже внесены в постановлении губернатора №29-ПГ.

Таким образом, все ограничения, действующие в регионе, сохраняются. В частности, жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. А при выходе из дома всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не менее полутора метров.

Всем прибывающим в регион необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, выполненный не более чем за три календарных дня, или сертификат о вакцинации. Исключение составляют граждане, проживающие на территории региона, несовершеннолетние, а также те, кто переболел коронавирусом не более полугода назад.

Заполняемость кафе, ресторанов, спортзалов и кинотеатров по-прежнему не должна превышать 75%. Кроме того, между столами сохраняется дистанция 1,5 - 2 метра.

При выходе на работу из отпуска или командировки длительностью более пяти календарных дней необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Если он отсутствует, работодатель может перевести сотрудника на дистанционную работу или предоставить очередной оплачиваемый отпуск. Данные требования не распространяются на привитых работников и тех, перенес коронавирус не более полугода назад.