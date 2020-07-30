Коронавирус на Ямале, последние новости на 31 июля 2020: рекорд по количеству выздоровевших за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 31 июля 2020 года. За весь период пандемии на Ямале зарегистрировано 10 904 инфицированных, из них 116 - выявлено за последние сутки.

В больнице Нового Уренгоя скончался 54-летний мужчина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это 77-ой летальный случай в регионе.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

За сутки выявлено 38 новых зараженных среди вахтовых рабочих из других регионов и 78 в населенных пунктах ЯНАО.

Из общего числа болеющих 596 пациентов госпитализированы с COVID-19, 15 – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 11– на ИВЛ.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На Ямале зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших за сутки – почти в 5 раз больше, чем заболевших. Всего согласно данным регионального оперштаба в автономном округе после лечения от коронавируса выздоровело 7631 человек, за сутки вылечились 509 пациентов.

Арктикбот в МФЦ Салехарда в условиях пандемии освоил новые навыки. Теперь робот, встречающий посетителей, измеряет температуру всем входящим людям. На процедуру уходит не более десяти секунд.

В Пуровском районе усилили контроль над соблюдением масочного режима. Работники магазинов не продают товар покупателям без масок, и не пускают их в торговые помещения.

Муфтий Ямала призвал верующих отметить праздник Курбан-байрам в кругу семьи. Эпидемиологическая ситуация не позволяет в полной мере соблюсти все традиционные ритуалы.